В Клину суд конфисковал скутер у мужчины, осужденного за пьяную езду

Клинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июне 2026 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, без прав на управление транспортным средством вновь сел за руль своего скутера в нетрезвом состоянии. Он передвигался по городскому округу Клин, где его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина отказался выполнить требования о прохождении медицинского освидетельствования осужденный.

Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, а также конфисковал в доход государства скутер Huatian.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.