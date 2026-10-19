В Клину вынесли приговор по делу о похищении человека, незаконном лишении свободы и вымогательстве

Клинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении четверых граждан Республики Молдова, в зависимости от роли и степени участия их признали виновными по пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) и пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства в ночь с 6 на 7 июня 2025 года супруги и их родственник находились на территории животноводческой фермы в Клину, где застали потерпевшего врасплох, когда тот спал. Злоумышленники надели ему на шею металлическую цепь с навесным замком, выволокли в соседнее помещение и на протяжении нескольких часов избивали. Однако пострадавший смог освободиться и сбежать.

При этом 22 июня 2025 года обвиняемая и ее сын передвигаясь на автомобиле заметили идущего по обочине дороги ранее знакомого потерпевшего, после чего они затолкали его в салон автомобиля и вывезли на животноводческую ферму в Солнечногорске. Там совместно с другими фигурантами дела они вновь подвергли мужчину избиению и потребовали передать им не менее 13 млн рублей, а также безвозмездно оказывать услуги, выполнять работы и передать им все полагающиеся выплаты (премии, пособия, компенсации), которые потерпевший мог получить в связи с заключением контракта с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции. Однако мужчина, воспользовавшись невнимательностью похитителей, вновь смог сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Виновным наказание в виде лишения свободы - супругам на 11 лет и пять месяцев, их родственнику - на 11 лет, сыну - на 10 лет и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.