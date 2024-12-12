В Коломне после ремонта открылся ФАП села Коробчеево
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В селе Коробчеево под Коломной открылся фельдшерско-акушерский пункт. Ранее в учреждении провели ремонтные работы, передает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждении оказывают медпомощь девяти с половиной сотням человек. В их числе — сто семьдесят маленьких пациентов.
По словам главы областного Минздрава Максима Забелина, ФАП стал уже третьим из пунктов, открытых в муниципалитете после ремонта. Так, в сентябре вернулись к работе ФАПы в деревне Зарудня и поселке Индустрия.
«Развитие первичного звена и сельской медицины позволяет повысить качество и доступность получения медицинской помощи для жителей отдаленных территорий», - подчеркнул министр.