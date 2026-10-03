В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о лесопожарной обстановке за 2 октября и прогнозе пожарной опасности в лесах Московской области на 3-5 октября.

2 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

3 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс.

4 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевское, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах – II класс.

5 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Егорьевское, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах – II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 8-14С, ночью – минус 2 - плюс 8С. Синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди.