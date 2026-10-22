В Красногорске осудили участника организованной группы за незаконный пропуск трафика

Красногорский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика, совершенные в целях совершения иного преступления, организованной группой). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник, действуя в составе организованной группы, обеспечивал функционирование пяти абонентских терминалов пропуска трафика (так называемых SIM-банков), расположенных в квартире в городском округе Красногорск. Оборудование использовалось для массовой замены SIM-карт и пропуска трафика, в том числе для звонков гражданам с целью совершения мошеннических действий. За это преступник получал денежное вознаграждение.

В мае 2026 года сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра квартиры изъяли пять SIM-банков, более 1,5 тыс. SIM-карт, мобильные телефоны, роутеры, ноутбук и иные предметы, которые являлись составными частями GSM-шлюзов и предназначались для размещения SIM-карт. Кроме того, они установили 540 абонентских номеров, физически подключавшихся к терминалам, часть из них совпала с номерами по ранее возбужденным уголовным делам о мошенничестве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.