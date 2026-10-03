В лесах Волоколамска и Ногинска убирают неликвидную древесину

В рамках программы «Здоровый и чистый лес» специалисты ГАУ МО «Мособллес» очистили от неликвидной древесины участки на территории Волоколамского и Ногинского лесничеств. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

У Старой Купавны в Богородском городском округе убрали сухостой и поврежденные деревья на площади около 20 га.

У деревни Жданово в Волоколамском муниципальном округе работы проведены на площади почти 50 га.

«Уборка неликвидной древесины помогает улучшить санитарное состояние лесов, снизить пожарную опасность и создать условия для естественного лесовосстановления. После таких работ лес становится чище и светлее», — отметила инженер по лесопользованию Волоколамского филиала ГАУ МО «Мособллес» Анна Горбунова.