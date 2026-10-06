В Лыткарино прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников

Прокуратура города Лыткарино провела проверку по обращению местной жительницы о хищении денежных средств и помогла защитить ее права. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина перевела свои сбережения в размере 416 тыс. рублей на указанный мошенниками «безопасный» расчетный счет. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования удалось установить личность дропера, им оказался житель Алтайского края. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, требования судом удовлетворены.

В результате денежные средства в полном объеме взысканы в пользу пенсионерки и переведены на ее банковский счет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.