В Минтрансе Подмосковья рассказали о ситуации на дорогах области
Жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям Подмосковья о ситуации на дорогах региона вечером 15 октября.
Загруженность дорог в области составляет 6 баллов. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.