В Московской области завершится сезон фонтанов

В Подмосковье завершается сезон фонтанов, после отключения их начнут готовить к зиме, чтобы оборудование лучше сохранилось. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В рамках работ по консервации фонтанов специалисты проведут комплекс технических мероприятий, чтобы защитить коммуникации и конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода. Во время консервации производится слив воды, промывка чаш, снятие насадок и установка заглушек, продувка трубопроводов, прочистка заборных решеток. В фонтанах с подсветкой демонтируют светильники. Конструкции водных сооружений укрывают материалом.

В общей сложности в Подмосковье насчитывается 252 фонтана, 59 из них установлены по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.