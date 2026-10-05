В Московском колледже геодезии и картографии прошел День среднего профессионального образования

В Московском колледже геодезии и картографии (МКГиК) состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня среднего профессионального образования. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

От Управления Росреестра по Московской области участие в мероприятии приняла начальник отдела государственного земельного надзора Вероника Маккамбаева, подчеркнув значимость системной подготовки квалифицированных кадров для реализации государственных задач в сфере земельно‑имущественных отношений и пространственного развития территории.

Московский колледж геодезии и картографии является одним из крупнейших учебных заведений среднего профессионального образования в Российской Федерации, специализирующихся на подготовке специалистов картографо‑геодезического профиля. Колледж реализует образовательные программы по ключевым направлениям: «Прикладная геодезия», «Картография», «Землеустройство», «Маркшейдерское дело» и «Экологическая безопасность природных комплексов».

Количество обучающихся составляет порядка 700 студентов, представляющих более 30 субъектов Российской Федерации.

В ходе мероприятия директор МКГиК, кандидат технических наук Татьяна Зверева, выступила с обращением и обратила внимание на особую роль системы среднего профессионального образования, как фундамента экономического развития страны и важнейшего инструмента обеспечения технологического суверенитета в области пространственных данных.