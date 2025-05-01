В музее «Подолье» провели иммерсивный фестиваль

В Подольске прошел иммерсивный фестиваль «Подольск НЕ проездом», рассказали в муниципальной администрации. Мероприятие прошло на базе историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».

В рамках мероприятия была воссоздана атмосфера первомайских демонстраций ХХ века на выставке фотографий из фонда музея.

Также состоялся мастер-класс по изготовлению праздничных букетов из гофробумаги от подольской комсомолки Гертруды.

В завершение мероприятия была создана праздничная колонна, которая отправилась в парк им. Виктора Талалихина.