В музее «Подолье» провели иммерсивный фестиваль
Иммерсивный фестиваль прошел в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске прошел иммерсивный фестиваль «Подольск НЕ проездом», рассказали в муниципальной администрации. Мероприятие прошло на базе историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».
В рамках мероприятия была воссоздана атмосфера первомайских демонстраций ХХ века на выставке фотографий из фонда музея.
Также состоялся мастер-класс по изготовлению праздничных букетов из гофробумаги от подольской комсомолки Гертруды.
В завершение мероприятия была создана праздничная колонна, которая отправилась в парк им. Виктора Талалихина.