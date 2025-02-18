В Национальный реестр старовозрастных деревьев России включили 72 дерева из Подмосковья

Уже 72 подмосковных дерева включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Список таких деревьев создан в рамках реализации программы «Деревья — памятники живой природы».

Деревья-долгожители растут во многих округах Подмосковья, в том числе в Красногорске, Чехове, Одинцово и Наро-Фоминске. Из них больше всего черешчатых дубов — 41. Также в лидерах — лиственницы, сосны, липы и ивы.

Одно из самых старых в Подмосковье деревьев — это 400-летний дуб в четыре охвата. Он растет в Луховицах.