В Ногинске взяли на контроль установление обстоятельств пожара в садовом доме с двумя погибшими

Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в садовом доме, в результате которого погибли ребенок и его мать. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье, 4 октября, в садовом доме в поселке им. Воровского СНТ «Станкоагрегат» Богородского округа. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение строения по всей площади, кровля дома прогорела и обрушилась. Под завалами нашли тела женщины 1985 года рождения и 3-летнего мальчика. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.

Городская прокуратура также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.