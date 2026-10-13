В округах Подмосковья дали старт новому сезону Школьной лиги

В Подмосковье стартовал новый сезон Школьной лиги. Открытие прошло в 46 округах региона. Еще в 10 соревнования начнутся в течение месяца, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Центральная церемония открытия сезона прошла на стадионе спортивного комплекса «Орион» в Балашихе. Именно в Балашихе три года назад запустили Балашихинскую школьную лигу. Тогда в соревнованиях приняли участие более 1,5 тыс. школьников из 29 учреждений. В этом сезоне ожидается уже свыше 100 тыс. участников из 750 школ.

«И сегодня Школьная Лига — это уже вся страна. Благодаря вашему участию. Школьной лигой управляете вы, медиа ведете вы, результаты — ваша заслуга. Мы — только помощники. Ребята, удачи! Главное, чтобы вы нашли новых друзей и соревновались честно», — обратился к участникам глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

В новом сезоне соревнования пройдут в 5 дисциплинах. Это футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы и настольный теннис. Дополнительными дисциплинами стали киберспорт, пилотирование БПЛА, спортивное программирование, брейк-данс и тэг-регби. С текущего сезона также внедряется семейная школьная лига. Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции спортшколы олимпийского резерва в Клину.