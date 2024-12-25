В Орехово-Зуево женщина чуть не лишилась ноги после укуса мошки

В Орехово-Зуево жительница чуть не лишилась ноги после укуса мошки. Женщине помогли врачи Орехово-Зуевской больницы, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 45 лет, которая жаловалась на боли и незаживающую рану на голени. В ходе обследования у нее выявили глубокую трофическую язву на фоне хронического варикоза. Женщина рассказала, что три месяца назад в это место ее укусила мошка.

Врачи удалили поврежденные поверхностные вены в пострадавшей ноге, ликвидировав источник образования трофической язвы. Через месяц пациентке провели пластику, пересадив на язву фрагмент здоровой кожи с бедра.

Операции прошли успешно. Функции ноги пациентки были полностью восстановлены. Спустя три месяца консервативного лечения язва зажила.