В Подмосковье датчиками контроля уровня сахара в крови обеспечат еще 3 тыс. детей
Еще около 3 тыс. детей получат системы мониторинга глюкозы в Подмосковье
Фото: [НИКИ детства]
В Подмосковье в 2025 году датчиками контроля уровня сахара в крови обеспечат еще около 3 тыс. детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, специальные датчики для контроля уровня сахара в крови получат дети с временной регистрацией в Подмосковье, у которых диагностирован сахарный диабет 1 типа.
Получить датчик можно в НИКИ детства по направлению лечащего врача. Устройство прикрепляется к плечу и отслеживает уровень сахара в крови. При любом отклонении от нормы через приложение на смартфоне подается громкий сигнал.
«Очень удобно, когда родитель находится дома или на работе, а ребенок, например, в детском саду: можно зайти в приложение на смартфоне и сразу увидеть уровень сахара в крови», - рассказала эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.