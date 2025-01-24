В Подмосковье датчиками контроля уровня сахара в крови обеспечат еще 3 тыс. детей

В Подмосковье в 2025 году датчиками контроля уровня сахара в крови обеспечат еще около 3 тыс. детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, специальные датчики для контроля уровня сахара в крови получат дети с временной регистрацией в Подмосковье, у которых диагностирован сахарный диабет 1 типа.

Получить датчик можно в НИКИ детства по направлению лечащего врача. Устройство прикрепляется к плечу и отслеживает уровень сахара в крови. При любом отклонении от нормы через приложение на смартфоне подается громкий сигнал.