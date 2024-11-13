В Подмосковье до конца года откроется еще два стационара

Открытие еще двух стационаров запланировано в Подмосковье на текущий год, передает Московская областная Дума. Сейчас в регионе открыто 49 многопрофильных стационаров, 26 роддомов и шесть перинатальных центров.

До конца этого года в области планировали открыть три новых стационара. Один из них открылся раньше установленных сроков — это детская больница в Красногорске.

Кроме того, вводят отделение реанимации и актовый зал во втором хирургическом корпусе Подольской ОКБ и больничный комплекс с поликлиникой и стационаром на 60 коек в Хотьково.

Помимо этого, продолжается капремонт учреждений. До конца года планируется сдать тринадцать объектов.