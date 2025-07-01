В Подмосковье объявили конкурс на соискание литературной премии имени Михаила Пришвина

В Министерстве культуры и туризма Московской области объявили конкурс на соискание ежегодной областной литературной премии имени Михаила Пришвина.

Премия присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности по следующим номинациям: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Подмосковья.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Документы принимаются по адресу: 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5 (ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»), с пометкой «Конкурс Пришвина». Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86. Подробная информация о конкурсе размещена здесь.