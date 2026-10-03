В Подмосковье определили победителей конкурса «Лучший подъезд»

Вручил заслуженные награды первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

«Программа ведется с 2016 года. Мы видим, как меняется отношение людей к своему дому, и это лучший результат нашей работы. Положительные отклики, которые мы получаем после каждого ремонта, это подтверждают. Когда люди сами выбирают дизайн, рисуют эскизы и следят за качеством ремонта, они начинают беречь это пространство как свою личную квартиру. В этом году конкурс еще раз доказал: у нас живут невероятно чуткие и неравнодушные люди», — отметил он.

Итоги распределились следующим образом:

Лучший подъезд:

1 место — г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Луговая, д. 12, подъезд 2;

2 место — г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, к. 3, подъезд 1;

3 место — г. Мытищи, ул. Станционная, д. 5, подъезд 1.

Лучший тематический подъезд:

1 место — г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 08, подъезд 6;

2 место — г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 56/57, подъезд 1;

3 место — г. Ногинск, ш. Энтузиастов, д. 7, подъезд 2.

Приз зрительских симпатий получили:

г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 57, подъезд 3;

г. Дубна, ул. Боголюбова, д. 16, подъезд 5.