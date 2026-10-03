В Подмосковье определили победителей конкурса «Лучший подъезд»
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Доме Правительства Московской области состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Итоги были подведены межведомственной комиссией по результатам выездных проверок.
Вручил заслуженные награды первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.
«Программа ведется с 2016 года. Мы видим, как меняется отношение людей к своему дому, и это лучший результат нашей работы. Положительные отклики, которые мы получаем после каждого ремонта, это подтверждают. Когда люди сами выбирают дизайн, рисуют эскизы и следят за качеством ремонта, они начинают беречь это пространство как свою личную квартиру. В этом году конкурс еще раз доказал: у нас живут невероятно чуткие и неравнодушные люди», — отметил он.
Итоги распределились следующим образом:
Лучший подъезд:
1 место — г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Луговая, д. 12, подъезд 2;
2 место — г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, к. 3, подъезд 1;
3 место — г. Мытищи, ул. Станционная, д. 5, подъезд 1.
Лучший тематический подъезд:
1 место — г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 08, подъезд 6;
2 место — г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 56/57, подъезд 1;
3 место — г. Ногинск, ш. Энтузиастов, д. 7, подъезд 2.
Приз зрительских симпатий получили:
г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 57, подъезд 3;
г. Дубна, ул. Боголюбова, д. 16, подъезд 5.