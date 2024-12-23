В Подмосковье по программе «Чистая вода» с начала года построили и модернизировали 26 объектов

В Подмосковье в рамках реализации программы «Чистая вода» с начала 2024 года построили и модернизировали 26 объектов водоснабжения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Масштабная работа в рамках программы «Чистая вода» в 2024 году позволила нам обеспечить качественной водой более 110 тысяч жителей региона», - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Министр отметил, что помимо этих 26 объектов в городских округах в стадии завершения находятся еще четыре объекта.

Программа реализуется в Подмосковье на протяжении 10 лет. За это время качественной водой были обеспечены более двух с половиной миллионов человек. Показатель обеспеченности чистой водой достиг почти 94,5%. В общей сложности по программе построили, модернизировали и отремонтировали полтысячи объектов в 48 муниципалитетах. В следующем году работы проведут на 176 объектах.