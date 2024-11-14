В Подмосковье приняли бюджет Территориального фонда ОМС
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
Бюджет Территориального фонда ОМС на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов приняли в Подмосковье, передает пресс-служба Московской областной Думы.
Доходы фонда в текущем году составят 196,2 миллиарда рублей. Расходы ожидаются в аналогичном объеме.
В структуре доходов почти 180 миллиардов рублей — субвенции федерального фонда.
Почти 179 миллиардов направят на реализацию региональной программы ОМС. Порядка тринадцати миллиардов выделят на оказание медпомощи пациентам, которые застрахованы в других регионах страны.