В Подмосковье прокуратура добилась возмещения ущерба от загрязнения почвы на сумму более ₽54 млн

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при эксплуатации площадки отходов строительства и грунтов на территории промзоны Тураево в границах городского округа Лыткарино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ООО «Строительные технологии» эксплуатировало земли площадью более 91,8 тыс. кв. м и допустило нарушение экологических требований, в результате складирования отходов произошло загрязнение почвы. Согласно исследованию отобранных проб, отходы относятся к пятому классу опасности. Размер причиненного почвам ущерба превысил 54,6 млн рублей.

Юридическое лицо и руководитель организации были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), материалы прокурорской проверки легли в основу искового заявления о возмещении причиненного ущерба, подготовленного Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Заявленные требования были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.