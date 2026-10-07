В Подмосковье прокуратура помогла погасить задолженность по зарплате перед работником коммерческой организации

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению сотрудника коммерческого предприятия в Егорьевске и помогла погасить задолженность по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, организация не произвела окончательный расчет с работником при его увольнении с должности главного инженера. В адрес руководителя юридического лица внесли представление об устранении выявленных нарушений. В отношении него также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Это позволило восстановить права заявителя и погасить задолженность по заработной плате в размере 418 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.