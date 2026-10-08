В Подмосковье прокуратура взяла на контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Подольске

Прокуратура Московской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим при атаке беспилотников в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в четверг, 8 октября, на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск в результате атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина и пострадала 37-летняя женщина. Кроме того, загорелись три автомобиля, в расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Подольском городскому прокурору взять под личный контроль оказание помощи пострадавшим. Напомним, что жители могут воспользоваться горячей линией для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи, она работает по номеру +7-916-240-31-28.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.