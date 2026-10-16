В Подмосковье прокурор поддержал обвинение по уголовному делу об убийстве

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поддержал обвинение по уголовному делу об убийстве, которое было возбуждено в отношении местного жителя — его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 18 июня 2026 года он распивал спиртные напитки со своим знакомым, когда на почве внезапно возникшего конфликта он нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область груди. Потерпевший от полученного проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца скончался на месте преступления.

Мужчина признал вину в полном объеме, его приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.