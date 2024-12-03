В Подмосковье с начала года бесплатную юрпомощь жителям оказали по 4,2 тысячи заявлений

В Подмосковье с начала года бесплатную юридическую помощь жителям оказали по примерно 4,2 тысячи заявлений. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

В регионе бесплатно проконсультироваться с юристами могут участники СВО и члены их семей, а также инвалиды, дети-сироты и другие льготные категории граждан.

За три квартала этого года в Госюрбюро бесплатную помощь оказали по трем с половиной тысячам заявлений. Адвокаты Московской области оказали бесплатную юридическую помощь более чем в 760 случаях.

Для удобства жителей Госюрбюро запустило мобильный офис — юрмобиль. С начала года он посетил 41 городской округ и оказал бесплатную юрпомощь по 256 заявлениям.