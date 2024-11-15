В Подмосковье тестируют систему мониторинга состояния водителей автобусов «Антисон»

Работа ведется в филиале «Мострансавто» в Химках. Комплекс установили на автобусе ЛиАЗ маршрута №856. Это специальная камера, которая установлена на панели напротив водителя. Она определяет положение головы и состояние лица водителя по нескольким десяткам точек и выявляет признаки усталости, снижения концентрации, засыпания.

В случае выявления таких признаков система подает звуковой сигнал, а также передает данные в Центр мониторинга и диспетчерскую службу.