В Подмосковье увеличили размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте

В Подмосковье был увеличен размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий закон был принят на заседании Московской областной Думы в четверг.

Так, теперь размер штрафа будет составлять две тысячи рублей. Ранее он составлял одну тысячу рублей.

Как отметили в региональном парламенте, в области увеличивается число нарушителей. Если по итогам прошлого года «зайцам» выписали около 26 тысяч штрафов, то за три квартала текущего года — уже более 17 тысяч. Этот показатель на 857 постановлений превышает результат за аналогичный период 2023-го.

На некоторых маршрутах размер штрафа всего в три раза выше стоимости поездки. Таким образом, безбилетникам выгоднее оплатить штраф при встрече с контролером, а в остальных случаях ездить без оплаты.

Помимо этого, в области приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Ожидается, что их размеры составят три тысячи рублей для физических лиц и десять тысяч рублей для юрлиц. Для грузовиков и автобусов их размер будет больше: пять тысяч рублей для граждан и пятнадцать тысяч рублей для юрлиц.