В Подмосковье в июле пройдут полуфиналы конкурса «Женщина – Герой»

В Подмосковье в июле стартуют полуфиналы областного конкурса «Женщина – Герой 2026». Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В полуфинал прошли 65 участниц из 140. Это женщины — члены семей участников СВО. Их ждет четыре полуфинала, по итогам которых определят 8 финалисток.

«Именно они представят свои творческие номера, расскажут о жизненном пути и свершениях в театре Российской Армии 7 сентября», – рассказал Сергей Колунов.

Так, полуфиналы пройдут в ДК «Подмосковье» Красногорска 8 июля, в ДК «Кучино» Балашихи 15 июля, в ДК «Октябрь» Подольска 22 июля и в КЦ Любови Орловой Звенигорода 29 июля.

Список полуфиналисток представлен на официальном сайте конкурса.

Финал конкурса пройдет 7 сентября 2026 года на площадке театра Российской Армии. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN.