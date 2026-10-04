В Подмосковье владельцы домашних животных могут получить ветеринарную помощь онлайн

4 октября отмечается Всемирный день животных. Жители Московской области могут записать питомца на прием к ветеринару или получить консультацию с помощью онлайн-сервисов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале «МОй АПК» специалисты государственных ветеринарных клиник проводят дистанционные консультации. Вся информация о том, как заботиться о питомце, собрана в специальном разделе «Домашние животные» на региональном портале госуслуг и в мобильном приложении Добродел.

Кроме того, задать вопрос голосом можно виртуальному помощнику Вите. Голосовой помощник круглосуточно и без выходных отвечает на вопросы в сфере ветеринарии. Позвонить Вите можно по телефонам: 8-800-550-65-22 и 8-495-668-01-25.