В Подмосковье вынесли приговор по делу о езде на электросамокате в пьяном виде

Волоколамский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 31 июля 2026 года мужчина, который ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь выехал на дорогу пьяным. В поселке Кировский муниципального округа Лотошино его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на лва года, а также конфисковал электросамокат осужденного в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.