В Подмосковье за девять месяцев 2026 года земельные услуги получили порядка 215 тыс. граждан

В Московской области продолжается активное развитие цифровых сервисов для жителей. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, только в сентябре 2026 года жители получили 22 тыс. земельных услуг онлайн. Всего с января по сентябрь — почти 215 тыс.

«Мы видим, что интерес к цифровым услугам растет с каждым месяцем. Это говорит о доверии граждан и удобстве новых инструментов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Среди всех направлений лидерами по количеству обращений стали:

- Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена — 53 тысячи заявителей;

- Перераспределение земель — 45 тысяч обращений;

- Предоставление земельных участков в аренду или собственность без торгов — 24 тысячи граждан воспользовались этой возможностью.