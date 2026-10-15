В Подмосковье за девять месяцев зафиксировали более 46 тыс. преступлений

По итогам девяти месяцев 2026 года в Подмосковье было зарегистрировано более 46,1 тыс. преступлений (-13,4 %). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Из них в общественных местах было совершено свыше 8,1 тыс. преступлений (-15,5 %), лицами, ранее совершавшими преступления – 9,9 тыс. (-10,1 %), в состоянии опьянения – 3,3 тыс. (-10,7 %), с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 11,9 тыс.

За этот период зафиксировали 131 хулиганство, 98 разбойных нападений, 544 грабежа, 10,3 тыс. мошенничеств, 12 тыс. краж. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 5,4 тыс. преступлений. Кроме того, установлено 429 (-37,5 %) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.