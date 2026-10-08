В Подмосковье за пять дней тепло подали на все социально значимые объекты

В Московской области за пять дней тепло подано на все социально значимые объекты. Время подключения объектов по сравнению с прошлым годом сократили на 71%. В жилом фонде отопление поступает в 96,6% многоквартирных домов. Сейчас работа сосредоточена на конкретных адресах, где требуется дополнительная настройка системы или локальная отработка.

В этом отопительном сезоне для более чем 6,7 тыс. социально значимых объектов выстроена система обратной связи. Ответственные сотрудники школ, детских садов, учреждений здравоохранения, социальной защиты и других организаций через мобильный личный кабинет потребителя в ГИС «Инженерные сети» подтверждают фактическое наличие тепла в здании. В системе уже фиксируются данные с датчиков на теплоисточниках. При возникновении проблемы информация оперативно поступает в ЖКХ-Центр Подмосковья, созданный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.