В Подмосковье за пять дней тепло подали на все социально значимые объекты
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В Московской области за пять дней тепло подано на все социально значимые объекты. Время подключения объектов по сравнению с прошлым годом сократили на 71%. В жилом фонде отопление поступает в 96,6% многоквартирных домов. Сейчас работа сосредоточена на конкретных адресах, где требуется дополнительная настройка системы или локальная отработка.
В этом отопительном сезоне для более чем 6,7 тыс. социально значимых объектов выстроена система обратной связи. Ответственные сотрудники школ, детских садов, учреждений здравоохранения, социальной защиты и других организаций через мобильный личный кабинет потребителя в ГИС «Инженерные сети» подтверждают фактическое наличие тепла в здании. В системе уже фиксируются данные с датчиков на теплоисточниках. При возникновении проблемы информация оперативно поступает в ЖКХ-Центр Подмосковья, созданный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Для ответственных сотрудников учреждений провели обучение по работе с личным кабинетом потребителя. Данные, которые они ежедневно вносят в систему, позволяют получать подтверждение непосредственно с объекта и быстрее реагировать, если тепло туда не поступило. Следующий шаг – перейти от ручного ввода к автоматической передаче данных с приборов учета напрямую в систему. Это сократит трудозатраты и позволит получать актуальные параметры без задержки», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.