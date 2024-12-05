В Подмосковье задержали двоих мужчин, пытавшихся ограбить банк в Балашихе

В Подмосковье задержали жителя Лосино-Петровского в возрасте 40 лет и уроженца Молдовы в возрасте 29 лет, которые пытались ограбить банк в Балашихе. Оба арестованы, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в помещении банка на проспекте Ленина. Один из мужчин пришел в отделение финансовой организации и начал угрожать пистолетом сотруднице, требуя передать ему деньги. Работница сообщила, что сейчас денег нет, и злоумышленник покинул помещение. Он скрылся с места преступления на автомобиле, которым управлял его сообщник.

Мужчин задержали в Лосино-Петровском по месту жительства одного и в Домодедово, где работал иностранец. Возле дома одного из фигурантов был обнаружен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники в день совершения нападения. В салоне авто нашли пневматический пистолет.