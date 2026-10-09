В Подмосковье зафиксировали более 450 фактов незаконного сброса отходов с начала октября
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
На территории Московской области с начала октября выявили 456 эпизодов сброса мусора вне контейнеров. Среди них — строительные и крупногабаритные отходы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
По региону вынесено 26 постановлений об административном правонарушении на сумму 540 тыс. рублей.
Нарушителей выявляют с помощью камер системы «Безопасный регион», установленных возле контейнерных площадок. Камеры круглосуточно отслеживают прилегающую территорию, фиксируют госномер автомобиля, после чего владелец получает штраф по упрощенной системе.
Нарушения отмечены на следующих контейнерных площадках:
-м.о. Раменский, д. Никулино, д. 23/1
-г.о. Павловский Посад, д. Алексеево, д. 115
-г.о. Лобня, ул. Краснополянская, д. 37
-г.о. Ленинский, п. Развилка, д. 1А
-Наро-Фоминский г.о., д. Малые Горки, д. 10А.