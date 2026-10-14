В Подмосковье зампрокурора поддержал обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, Красногорский городской суд вынес приговор в отношении 21-летнего мужчины — его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, через интернет получил координаты тайника на территории городского округа Красногорск. В деревне Михалково злоумышленник забрал свертки с заранее расфасованным наркотическим средством, чтобы осуществить его сбыт на территории Московского региона. Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность, запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота.

Виновного приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в отношении соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.