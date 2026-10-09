В Подмосковье завершили ремонт порядка 400 дворов по программе «Чистый регион»

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

На территории Московской области подвели промежуточные итоги программы «Чистый регион»с Так, в 41 муниципалитете работы полностью завершены. Всего в этом году в регионе планируется отремонтировать 425 двора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сейчас общий процент выполнения программы составляет 93%. Полностью завершены работы на 396 адресах, еще 22 двора находятся в активной стадии ремонта, на 7 объектах работы пока не начаты.

Полностью завершили ремонт в следующих городских округах:

Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Истра, Кашира, Клин, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Лыткарино, Можайский, Молодёжный, Мытищи, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электросталь.

Напомним, в этом году наибольшее количество дворов благоустроят в Люберцах — 35, Подольске — 24 и Раменском — 15.