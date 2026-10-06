В подмосковной прокуратуре напомнили о горячей линии для пострадавших при атаке БПЛА

В прокуратуре Московской области продолжает работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА, для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно обратиться по номеру +7-916-240-31-28. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате есть погибший и пострадавшие, повреждены частные дома и автомобили.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам вести личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, координировать взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, чтобы оказать всестороннюю помощь пострадавшим гражданам и оценить нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.