В подмосковном музее можно увидеть восстановленную карету Патриарха Никона

В музейном комплексе «Новый Иерусалим» можно увидеть восстановленную карету Патриарха Никона, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Уникальный экспонат представили накануне. Это один из крайне редких образцов экипажного дела 17 века, сохранившихся в мире.

На протяжении нескольких веков карета находилась в Ново-Иерусалимском монастыре, пока в 1920 году ее не передали музейному собранию.

Почти три года назад стартовали работы по реставрации объекта. Процесс был непростым, так как экспонат был сильно разрушен: от кареты сохранился только остов. Теперь она является частью постоянной экспозиции подмосковного музея.