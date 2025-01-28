В подмосковных парках организуют мероприятия ко дню рождения Чехова

В парках Серпухова и Чехова организуют праздничные мероприятия в честь 165-летия со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в пятницу, 31 января, в парке им. Олега Степанова в Серпухове для посетителей организуют тематическое мероприятие, выставку «Встреча», эрудит-викторину и экспозицию-витрину Арт-кластера «Культурный код». В субботу, 1 февраля, в Городском парке культуры и отдыха Чехова состоится фестиваль «Чеховская зима». Для гостей приготовили показ кинофильмов и лекцию о жизни и творчестве Чехова, викторину, квест и многое другое.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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