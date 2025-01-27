В подмосковных парках отметили День студента и Татьянин день

Более 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк», которое прошло в 89 подмосковных парках в честь Дня студента и Татьяниного дня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили дискотеки на льду, интеллектуальные викторины, беспроигрышные лотереи и не только. Так, например, в Центральном парке Щелково прошли квест-игра «Шпаргалка», танцевально-концертная программа с конкурсами и розыгрышами «Ура! Стипендия!», в Зарайском центральном парке — молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторина «Отличник» и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.