В Подольске взяли на контроль установление обстоятельств пожара на складе газового оборудования

Подольская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел на территории склада газового оборудования и топлива в четверг, 15 октября, примерно в 10:30. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Возгорание зафиксировали в металлическом ангаре на улице Окружная, в результате произошла разгерметизация емкости с газом с дальнейшим распространением огня. По предварительным данным есть пострадавшие. Специалисты ведут тушение пожара, его площадь составляет свыше 2,4 тыс. кв. м.

После ликвидации возгорания городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал Подольский городской прокурор Иван Денисов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.