В Подольске завершили капитальный ремонт водоводов по государственной программе

В городском округе Подольск завершен капитальный ремонт водоводов питьевой воды от ВНС «Товарная» в микрорайоне Климовск до централизованной сети водоснабжения по ул. Заводской. Масштабный проект позволил повысить надежность и качество водоснабжения для более чем 40 тысяч человек, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общая протяженность обновленных сетей — почти 6 км погонных метров: два участка по 2 969 метров каждый. Вместо изношенных стальных труб, построенных в 1978–1990 годах, специалисты проложили современные трубопроводы из полиэтилена низкого давления.

Ключевой эффект проекта в Подольске — расширение зоны обслуживания действующей станции обезжелезивания в пределах ее проектной мощности. Теперь качественной питьевой водой будут обеспечены жители районов Кутузово, ЖК «Весенний», поселка Железнодорожный и район Весенняя микрорайона Климовск. К тому, же водоснабжение микрорайона теперь будет организовано по кольцевой схеме.