В Раменском направили в суд дело о мошенничестве при строительстве частных домов

Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 33-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), материалы направили в Раменский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый под видом предпринимательской деятельности ввел в заблуждение двух потерпевших, которые планировали построить жилые дома. Он арендовал офисное помещение в Раменском округе и разместил в интернете объявления о себе как о лице, выполняющем работы по строительству домов. Договоры на строительство с ним заключили две женщины, они передали денежные средства в общей сумме более 3 млн рублей.

Однако обвиняемый установил только фундамент, после чего обязательства по договорам не выполнил. Мужчина уже был осужден за совершение четырех эпизодов аналогичных преступлений к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.