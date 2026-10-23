В Реутове взяли на контроль дело по факту избиения журналиста

Прокуратура города Реутове проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне днем. Корреспондент съемочной группы программы Вести телеканала «Россия» находилась в округе по редакционному заданию и осуществляла сбор информации о возможном незаконном производстве продуктов питания. В процессе ее работы злоумышленница нанесла пострадавшей телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.