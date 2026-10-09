В Щелкове взяли на контроль дело несовершеннолетней о поджоге АЗС по указанию «телефонных» мошенников

Щелковская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетней местной жительницы по факту поджога автозаправочной станции (по ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в отношении неустановленных лиц, склонивших ее к совершению преступления (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2026 года злоумышленники вступили в контакт с 14-летней школьницей через мессенджер, после чего выманили у подростка геоданные о местоположении ближайшей железнодорожной станции. Вскоре с девочкой связались лжесотрудники ФСБ, которые обвинили ее в подозрении в диверсионной деятельности и передаче данных врагу. Чтобы якобы избежать уголовной ответственности и под угрозой расправы над родителями, мошенники вынудили девочку передать им через курьера 100 тыс. рублей.

В конце сентября 2026 года «кураторы» сообщили школьнице, что для окончательного «закрытия дела» ей нужно совершить поджог полицейского автомобиля, а затем и автозаправочной станции. Для этой цели та приобрела в магазине легковоспламеняющуюся жидкость, вызвала такси и проследовала к АЗС. Там она облила жидкостью заправочные пистолеты и совершила их поджог, после чего скрылась.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.