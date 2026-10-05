В селе Анискино заменили более 6 км водопроводных сетей для жителей частного сектора
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В селе Анискино городского округа Лосино-Петровский завершили капитальный ремонт сетей водоснабжения. Работы выполнили в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Водопровод обновили на улицах Центральная, Чкаловская, Советская, Полевая, Ленинская. Специалисты заменили участки общей протяженностью более 6 км, проложив новые трубы из полиэтилена низкого давления.
Полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии и износу. Их гладкая внутренняя поверхность уменьшает образование отложений и помогает сохранять пропускную способность водопровода.
Обновление сетей повысит надежность водоснабжения для более чем 1 тыс. жителей частного сектора.