В Серпухове направили в суд дело женщины, обвиняемой в убийстве новорожденной дочери

Серпуховская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей новорожденной дочери по ст. 106 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в феврале 2026 года она родила в ванной комнате в съемной квартире, расположенной в поселке Большевик, после чего нанесла по телу девочки не менее 16 ударов ножом. После этого женщина завернула младенца в полотенце и вынесла его к мусорным контейнерам у ближайших домов. Вину она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, дело направили в Серпуховской городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.