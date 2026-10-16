В Солнечногорске вынесли приговор по факту смерти работника при выполнении работ по уборке снега

Солнечногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника, его возбудили в отношении генерального директора комплекса по переработке отходов, а также главного инженера и начальника участка предприятия по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 8 марта 2026 года при выполнении работ по уборке снега на территории производственной площадки работник предприятия, который не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и допущен к работам с нарушениями требований охраны труда, упал с крыши цеха. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с охраной труда и обеспечением безопасности, на срок три года. Двое других были осуждены к году и четырем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года и лишением права занимать должности в сфере охраны труда и обеспечением безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.